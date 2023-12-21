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Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на чемпионате России — 2024

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, представили короткие программы. Лучшим по итогам прокатов КП стал фигурист Владислав Дикиджи. Судьи поставили спортсмену 102,70 балла.

Второе место по итогам проката занял действующий чемпион страны Евгений Семененко, получивший 101,19 балла. Третьим стал фигурист Дмитрий Алиев.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск.

Мужчины. Короткая программа

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 102,70 балла.

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 101,19.

3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми) — 99,20.

Фигуристы представят произвольную программу завтра, 22 декабря. Начало прокатов — в 13:45 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.