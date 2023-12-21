Чистая короткая программа Владислава Дикиджи — он захватил лидерство на чемпионате России

Российский фигурист Владислав Дикиджи стал лучшим по итогам выступлений мужчин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске. Спортсмен не допустил ошибок в своём прокате и получил от судей 102,70 балла.
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката короткой программы фигуриста.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск.
Мужчины. Короткая программа
1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 102,70 балла.
2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 101,19.
3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми) — 99,20.
Фигуристы представят произвольную программу завтра, 22 декабря. Начало прокатов — в 13:45 мск.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.