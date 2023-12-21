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Победитель короткой программы Дикиджи ответил, почему болел за Семененко

Победитель короткой программы Дикиджи ответил, почему болел за Семененко
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Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал победу в короткой программе на чемпионате России — 2024.

«Что могу сказать: не всё было сделано идеально, прыжки и технику я бы оценил на 7,5, может быть, 8 из 10, мог лучше делать. По компонентам у меня беда, к сожалению, очень сильно нервничаю, не получается у меня раскрыть харизму свою во время проката.

Подготовка была намного усерднее, чем перед этапами, больше сил, больше ОФП, больше всего.

Какой сегодня лёд в Челябинске? Я обычно определяю лёд по качеству сальхова, если сальхов с дуги прыгается хороший, то, значит, лёд хороший.

Для меня это рекорд — получить за 100 баллов в короткой. Почему была такая реакция? Я не очень люблю катать последним, у меня была небольшая паника, когда я сидел там. Честно говоря, я рассчитывал, что Евгений Семененко меня обойдёт. Так же, как и в Казани, я откатался, и выступал Женя, я держал за него кулачки, лишь бы он меня обошёл после короткой, потому что мне тяжело катать в конце. Но пару баллов не дотянул.

Нам говорили, что жеребьёвка будет, но отменили перед самим выходом на лёд. Хотел ли, чтобы была жеребьевка? Да», — передаёт слова Дикиджи корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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