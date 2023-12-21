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Семененко ответил, давит ли на него необходимость защитить титул чемпиона России

Семененко ответил, давит ли на него необходимость защитить титул чемпиона России
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Действующий чемпион России ученик Алексея Мишина Евгений Семененко прокомментировал промежуточное второе место на ЧР-2024 в Челябинске.

«Короткая программа на чемпионате России завершилась. Прокатом доволен, выступил в короткой программе лучшим образом, чем на этапах Гран-при России. Сейчас настроение хорошее.

Мы с моим тренерским штабом работали плодотворно, я уже не в первый раз выступаю на чемпионатах России. Своему тренерскому штабу доверяю. Они знают, что делать, как лучше подготовить спортсменов, как настроить на прокат. Сегодня я рад, что мне удалось хорошо откатать короткую программу. Думаю, мои тренеры тоже довольны.

Все отлично знают, что у каждого спортсмена могут быть неудачные прокаты. Вы сказали, что сейчас первые пять спортсменов из Петербурга. Но я считаю, что не стоит списывать никого со счетов, у каждого могут быть неудачные прокаты и каждый может реабилитироваться. Соглашусь, что в Питере сильные ребята, но и Москве тоже слабых нет.

Как мне качество льда в Челябинске? Правильно будет отвечать на этот вопрос завтра. Сказалось ли на прокате то, что здесь меньший размер катка? Я не заметил, что лёд урезан. По ощущениям обычная ледовая площадка, как в «Юбилейном».

Давит или помогает то, что в прошлом году я выиграл? Сложно ответить на вопрос. Сейчас я чувствую себя хорошо, могу это сказать», — передают слова Семененко корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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