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«Наверное, Саша не простит себя». Тарасова оценила прокат Бойковой и Козловского на ЧР

«Наверное, Саша не простит себя». Тарасова оценила прокат Бойковой и Козловского на ЧР
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России – 2024 от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (чемпионы Европы-2020, действующие чемпионы России). Они получили от судей 78,95 балла.

«Прекрасная программа. Жалко, что Саша сделала ошибку на риттбергере — наверное, не простит себя. Но замечу, что они прыгают риттбергер, а риттбергер никто в мире не прыгает параллельно.

Очень музыкальная поддержка, это редко встречается, когда поддержка от начала до выезда идёт идеально в музыку. Это так редко встречается! Флип-выброс — пишу себе: пять с плюсом. Подкрут очень хороший был! И отмечу для себя шаги по кругу — изумительные. С этой остановкой, с этим танцем около друг друга, с этими словами, продолжением этого шага. Очень мне понравилось», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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