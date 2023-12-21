«Поспешишь — людей насмешишь». Бойкова высказалась о досадной ошибке на ЧР

Чемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России – 2024 в Челябинске.

Козловский: Очень обидно, потому что прокат был близкий к тому, чтобы быть выдающимся. Правда, наверное, из всех выступлений самый лёгкий, воздушный, игривый прокат был сегодня. Обидно, что была допущена абсолютно глупая помарка. Я уверен, что она общего впечатления не испортила, но лично нам досадно.

Бойкова: Я поспешила оттолкнуться, немножко не доехала дугу, из-за этого вылетел корпус, полетела не в оси. Поспешишь — людей насмешишь, больше так делать не надо.

Как Челябинск? Прекрасно! Как всегда? Как всегда, арена в Челябинске очень громкая, очень приветливая, и мы рады здесь выступать.

Козловский: Посмотрите, четверг, вечер, люди, по идее, должны быть уставшими после работы, а они приходят смотрят. В условиях отстранения я бы сказал, что чемпионат России — это центральный турнир сезона, самый главный и основополагающий. Это единственный турнир, который даёт российскому спортсмену в текущих условиях какой-то титул, который остаётся с ним на всю его карьеру. Все остальные турниры фактически являются заменителями того, что должно у нас быть.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.