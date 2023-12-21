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Чикмарёва/Янченков: результатом довольны, есть желание попасть в тройку

Чикмарёва/Янченков: результатом довольны, есть желание попасть в тройку
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Лучшие юниоры прошлого сезона, российская спортивная пара Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали своё выступление по итогам короткого проката спортивных пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию — 2024. Фигуристы получили 76,42 балла.

Чикмарёва. Впечатления положительные, хорошая поддержка, хороший лёд.
Янченков. Хотелось бы отдельно отметить организацию турнира, не знаю, есть ли место, где лучше. Лёд прекрасный, кормят вкусно, спать дают, стены толстые, кровати мягкие.
Чикмарёва. Сейчас многие болеют, но нас это обошло стороной.
Янченков. Боролись сами с собой на тренировках, всё проходило гладко.
Чикмарёва. Каково открывать? Честно, я сначала расстроилась из-за первого стартового номера, но потом подумала, что это просто номер, какая разница, какими мы будем катать.
Янченков. Тянул я (улыбается). Мы поменялись, обычно тянет Катя.
Чикмарёва. Я думала, у меня невезение с этим, но сейчас я передумала (смеётся).
Янченков. Попало за то, что первый номер вытянул? Нет. (улыбается) Результатом довольны? Да, наши баллы, ни больше ни меньше, хорошо. Какая цель? Показать себя.
Чикмарёва. На все старты мы приезжаем с целью выступить, показать себя, а там уже решат за нас.
Янченков. Естественно, есть желание попасть в тройку, но дальше всё решат судьи.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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