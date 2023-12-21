Козловский — о четверном выбросе: думаю, за этим будущее, нужно воплощать в жизнь

Чемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после проката КП на чемпионате России – 2024 рассказали о планах в разрезе усложнения программ.

Козловский: Планируем ли вставлять четверной выброс в программу? Это сложный элемент.

Бойкова: Тут вопрос не в том, планируем ли мы, это всё рассчитывают тренеры, поэтому когда они скажут, что мы готовы…

Козловский: Тут ещё вопрос целесообразности. Если мы поймём, что исполнять этот элемент будет резонно, если он будет приносить нам дополнительные баллы… Я думаю, что за этим будущее и нам нужно воплощать это в жизнь.

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