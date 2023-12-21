Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Козловский — о четверном выбросе: думаю, за этим будущее, нужно воплощать в жизнь

Козловский — о четверном выбросе: думаю, за этим будущее, нужно воплощать в жизнь
Комментарии

Чемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после проката КП на чемпионате России – 2024 рассказали о планах в разрезе усложнения программ.

Козловский: Планируем ли вставлять четверной выброс в программу? Это сложный элемент.
Бойкова: Тут вопрос не в том, планируем ли мы, это всё рассчитывают тренеры, поэтому когда они скажут, что мы готовы…
Козловский: Тут ещё вопрос целесообразности. Если мы поймём, что исполнять этот элемент будет резонно, если он будет приносить нам дополнительные баллы… Я думаю, что за этим будущее и нам нужно воплощать это в жизнь.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Косторная упала в парном «Ангеле» с мужем Куницей! Алёна едва не разрыдалась на ЧР — LIVE
Live
Косторная упала в парном «Ангеле» с мужем Куницей! Алёна едва не разрыдалась на ЧР — LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android