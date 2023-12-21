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Короткая программа Бойковой и Козловского на ЧР: они вторые, партнёрша ошиблась на прыжке

Чемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представила свою короткую программу на чемпионате России – 2024 по фигурному катанию, который стартовал в Челябинске. Пара заняла второе место, набрав 78,95 балла.

Короткая Александры Бойковой/Дмитрия Козловского под современную аранжировку La Bohème Шарля Азнавура началась со степ-аута партнёрши на параллельном тройном риттбергере. Но эта ошибка только подстегнула ребят. Выброс тройной флип Саша выполнила изумительно качественно. Замысловатая дорожка шагов четвёртого уровня впечатлила публику, и свой прокат ребята закончили на высокой ноте.

Лучшим судьи признали прокат бронзовых призёров Олимпиады-2022, чемпионов мира и Европы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Тройку призёров замкнула пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, которые набрали 76,42 балла.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.