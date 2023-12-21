«Народу нравится». Галлямов высказался о неоднозначных постах в своих соцсетях

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал о ведении собственного телеграм-канала.

Напомним, Галлямов публиковал неоднозначные посты в своих социальных сетях, когда их основные соперники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский катали свою короткую программу на чемпионате России – 2024. Они исполнили её неидеально: у Александры был степ-аут на параллельном риттбергере. Галлямов же со своей партнёршей Анастасией Мишиной не допустил ошибок и вышел на промежуточное первое место.

«Что я могу сказать? Интересно, понравилось, продолжаю. Пока размялись, какую-нибудь гифку закинуть прикольно. Народу нравится. Посмеяться, разбавить атмосферу, все довольны», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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