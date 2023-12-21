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Татьяна Навка заявила, что Валиевой не удастся отпустить допинговую историю

Татьяна Навка заявила, что Валиевой не удастся отпустить допинговую историю
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что 17-летняя фигуристка Камила Валиева никогда не отпустит судебную историю.

«Я думаю, что такое невозможно отпустить. И она никогда это не отпустит. Только когда она встанет на первую ступеньку своего пьедестала, который в её жизни будет. С высоты прожитых лет ‒ после 40, 50, когда приходит мудрость, тогда, может, придёт нужное отношение. Я ей только желаю, чтобы она не уходила во все эти депрессивные истории. Жизнь продолжается, в ней, помимо спорта, есть масса всего интересного.

А в депрессию уйти ей и не дают – каждый день тренировки. Есть цели, соревнования, наши шоу. Она внутренне очень сильная девочка. Свою энергию она должна пронести через все тернии к звёздам», ‒ приводит слова Навки «РИА Новости».

Отметим, что Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать своё решение относительно арбитражного разбирательства по делу Валиевой к 12 февраля 2024 года.

Напомним, Валиева сдала положительный тест на допинг 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года – на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу.

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