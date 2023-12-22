Суд ЕС запретил наказывать спортсменов за участие в несанкционированных ISU турнирах

Европейский суд заявил, что правила Международного союза конькобежцев (ISU) о предварительной авторизации соревнований нарушают законодательство Европейского Союза, сообщает ESPN. Таким образом, он подтвердил предыдущее решение суда низшей инстанции.

«Правила преследуют цель ограничить конкуренцию, в частности, в ущерб спортсменам, потребителям и зрителям», — говорится в сообщении суда.

Европейский суд решил, что наложение санкций на спортсменов за участие в соревнованиях, которые не признаёт ISU, является нарушением закона ЕС о конкуренции.

Это решение является последним эпизодом в деле, которое началось несколько лет назад. Тогда ЕС начал расследование по жалобе нидерландских конькобежцев Марка Тёйтерта и Нилса Керстхолта.

Они хотели принять участие в новом соревновании «Айсдерби» в Дубае, которые было организовано компанией из Южной Кореи. Спортсмены заявили, что им угрожали дисквалификацией за участие в турнире и вынуждены были отказаться от старта.

Призовой фонд «Айсдерби» составлял $ 2 млн, и в ISU заявили об опасениях, что соревнования станут целью для ставок. Мероприятие так и не состоялось из-за отсутствия участников.

ISU регулирует соревнования в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.

Напомним также, что 21 декабря суд ЕС вынес схожее решение по заявлению футбольной Европейской Суперлиги. Он постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права устанавливать свою монополию на организацию турниров, а также не могут запрещать клубам участвовать в каких-либо других турнирах.