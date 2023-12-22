Тарасова — о платье фигуристки: так сшит костюм, что трусов буквально нет. Мы на пляже?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о платье фигуристки Полины Усовой, в котором спортсменка выступила с произвольным танцем на чемпионате России — 2024 в Челябинске. Усова выступает с дуэте с фигуристом Михаилом Антоновым.

«Так сшит костюм, что трусов буквально нет. Что, материала не хватило или мы слепые? Всё должно быть выверено, когда на тебя смотрят пять тысяч человек. Мы на пляже что ли?» — сказала Тарасова в эфире Перового канала.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024 проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря. Сегодня, 22 декабря, танцевальные дуэты и мужчины-одиночники представят произвольные программы, а фигуристки, выступающие в одиночном катании, покажут короткие программы.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.