Тарасова — о Шанаевой и Дрозде: девочка на ногах не стоит, а мальчик рад, что не упал

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление танцевального дуэта Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда с произвольным танцем чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Спортсмены получили за прокат 196,26 балла.

«Девочка на ногах не стоит, она просто шагает. А мальчик катается давно — то катается, то не катается. Помню, что его приводила мама.

Она очень лёгкая, в элементах и поддержках хорошо идёт, твиззлы они сделали очень неплохо. Но поддержка не создаёт эстетическую картину. Несоответствие музыке и движениям. Для них очень важно кататься, а они не очень катаются. Мальчик прямо рад, что не упал — ну и слава богу», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.