Леонтьева и Горелкин: не хотим цепляться за медали, хотим уверенно занимать призовые места

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление на чемпионате России — 2024. Спортсмены заняли пятое место по итогам соревнований.

«Наверное, мы долго не забудем эти эмоции, это волнение и одновременно удовольствие во время проката. Старались показать максимум. Пока что не отдышались до конца. Волновались перед выходом сегодня? После разминки лично я чуть-чуть да», — передаёт слова Горелкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Я нормально, на соревнованиях всегда стандартно присутствует небольшое волнение, сегодня произвольный танец и на него легче выходить, чем на ритм-танец, мне кажется. Я про свои ощущения, у Даньки они немного другие», — отметила Леонтьева.

«Какие были мысли после произвольного танца, останемся ли третьими? У нас очень серьёзные, очень опытные соперники, Дэвид с Ирой уже выступали оба по мастерам, Лиза с Егором, Ваня с Сашей, все соперники очень опытные», — сказала Горелкин.

«Мы были рады вчера, что смогли стать третьими, впервые выступая на чемпионате России. А сегодня мы выходили и не думали про места, нам было очень важно откатать нашу произвольную программу, показать её судьям, зрителям, болельщикам. Призовые места — как на этапах Гран-при это был приятный бонус, сегодня нам хотелось в первую очередь откатать свою программу», — добавила Леонтьева.

«В этом сезоне мы хотели проявить и показать себя в мастерах, мы считаем, что нам это удалось. В итоге мы становимся пятыми, и это очень хороший результат для дебютного чемпионата России», — отметил Горелкин.

«Расстроились, когда не получилось зацепиться за медаль? Мы не хотим цепляться за медали. Мы хотим уверенно занимать первое, второе или третье место. В этом сезоне мы пара, которая только вышла из юниоров, это, наверное, невозможно при таких хороших парах. Поэтому мы будем расти, стремиться, чтобы не зацепляться за медаль, а попадать на него», — сказала Леонтьева.

«С тренерами обсуждали, что едем сюда показать себя, показать всей стране, что мы умеем. И мы и сегодня и вчера это показали. Этой цели мы добились, поэтому мы ни в коем случае не расстроены», — добавил Горелкин.

«Круто, когда завершаешь программу и слышишь невероятные аплодисменты. То, что было на Гран-при, то что было в «Мегаспорте» — это даже, наверное, ценнее медалей», — отметила Леонтьева.

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