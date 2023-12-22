Шанаева и Дрозд — о 4-м месте на ЧР: будем дураками, если скажем, что не расстраиваемся

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дродз, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление на чемпионате России — 2024. По итогам двух прокатов спортсмены заняли четвёртое место.

«Мы очень рады, как мы откатали сегодня произвольный танец, получили много эмоций. Безусловно, ЧР — это центральный старт в сезоне, самый важный старт. Естественно, присутствуют нервы, хочется показать свой максимум. Я считаю, что с Лизой мы сегодня сделали хорошую достойную работу, на этом мы останавливаться не будем. Если говорить про общий настрой, я сегодня с Лизой поделился, что прочитал цитату одну в книге, наверное, она помогла мне настроиться — «Искусство превыше всего». Мы очень рады, что мы смогли доставить удовольствие зрителям, тренерам. Нам за себя не стыдно, мы рады, что провели сегодня классную работу и будем ещё лучше. Расстроились ли, что остались без медали? Мы будем дураками, если скажем, что не расстраиваемся, что нет медали», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Скажем так, чтобы руки полностью не опустились, мы всё равно понимаем, что прокат был достойным, поэтому это даёт мотивацию двигаться дальше. Не только медали, но в целом катание очень важно», — отметила Шанаева.

«Можем ли мы объяснить результат? Мы сначала изучить детально видео, чтобы сейчас не делать скоропостижных выводов. По нашим ощущением, по тому, что сказала наша команда, по тому, что мы видели на повторе, мы можем сказать, что сделали свою работу очень хорошо», — добавил Дрозд.

«Мы отталкиваемся от своих ощущений, бывает, эмоции захлёстывают и ты находишься в моменте, на седьмом небе от счастья от того, что занимаешься тем, что тебе нравится. Зрители пришли сегодня, их было очень много, большое им спасибо. Спасибо нашему тренерскому штабу за поддержку, за настройку на произвольный танец», — сказала Шанаева.

«Многие говорили, что на этом ЧР строже судят? Я бы не стал судить под одну гребёнку, потому что многое зависит от состава участников, очень многое зависит от состава судейской бригады. Учитывая, что танцы — субъективный вид, подводить к какому-то одному тезису не стоит. Катание у каждого спортсмена разное на каждом старте. Было ли личное соперничество с Хаврониной и Нарижным? Я бы не стал вести к тому, чтоб сталкивать нас», — отметил Дрозд.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.