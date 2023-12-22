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«Профессор Лиза». Тарасова похвалила Туктамышеву

«Профессор Лиза». Тарасова похвалила Туктамышеву
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила работу чемпионки мира и Европы 2015 года, серебряного призёра чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой в роли комментатора на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске.

Тарасова и Туктамышева комментируют прокаты мужчин-одиночников с произвольными программами на чемпионате России. После проката фигуриста Фёдора Зонова Туктамышева объяснила его падения в прыжках.

«Как хорошо, что у нас тут сидит профессор! Профессор Лиза», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

«Спасибо, Татьяна Анатольевна», — ответила Туктамышева.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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