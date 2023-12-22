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Букин: в детстве смотрел целиком «Счастливы вместе». А сейчас вот «Слово пацана»

Букин: в детстве смотрел целиком «Счастливы вместе». А сейчас вот «Слово пацана»
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, на пресс-конференции после победы на чемпионате России — 2024 высказались о нашумевшем российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Слово пацана»? Я посмотрю, мне даже интересно. Но в детстве, когда шёл сериал «Счастливы вместе», я смотрел целиком. А сейчас вот «Слово пацана»… Но да, посмотрю», — передают слова Букина корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

«А там, кстати, соседи Степановы были, помните?» — добавила Степанова.

«А они в новом сезоне будут, не знаете?» — спросил Букин.

Напомним, эта победа стала для Степановой и Букина третьей на чемпионате России. Ранее они выигрывали турнир в 2021 и 2022 году.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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