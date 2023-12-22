«Очень заболел копчик». Мозалёв мог сняться с произвольной программы ЧР

Российский фигурист Андрей Мозалёв после проката произвольной программы на чемпионате России сегодня, 22 декабря, сообщил, что мог отказаться от выступления, так как утром у него заболел копчик.

«Сегодня утром вышел на тренировку и очень заболел копчик. Вечером вчера ничего не болело, вышел на тренировку и на разминку, но даже не смог нормально тренироваться. Кое-как показался под музыку, потому что катал первый, понял, что не могу нормально тренироваться, и вышел со льда. Пошли мысли, что делать дальше, кататься или нет, эти мысли были вплоть до шестой минуты разминки. Всех предупредили, Марка тоже предупредили, что, возможно, я не буду катать. Но я собрался с мыслями, смог перебороть себя и откатать.

Первый целиковый прокат произвольной после болезни, поэтому так тяжело каталось. Прыжки показались нормальными, конечно, не смотрел по докрутам, но главное, что я сумел более-менее собраться и откатать.

Что символизируют бинты на руках? Это имитация бинтов. У меня по либретто отпадают крылья и я становлюсь человеком. Это бинты, которые закрывают раны.

Подвести итоги года? Нелёгкий, были свои трудности, в целом достаточно тяжёлый, как и последние года. Когда-нибудь будет легче. Что нужно сделать? Я не знаю, я готовился полсезона, начиная с июля, все Гран-при были подготовительными, проверочными стартами к этому турниру. Я готовился в полную силу, был уверен, готов, но болел после Самары, и это сильно сбило, форма потерялась, тут не угадаешь. То же самое с копчиком. Откуда это взялось? Вроде вчера ничего не болело.

Ближайшие планы? Новый год буду отмечать у себя с семьёй», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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