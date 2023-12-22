Фигурист Евгений Семененко второй раз подряд стал чемпионом России

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, представили произвольные программы. Лучшим по итогам двух прокатов стал фигурист Евгений Семененко. Спортсмен стал вторым в произвольной программе, но по сумме двух прокатов набрал 294,75 балла, что позволило фигуристу одержать победу на турнире.

Вторым стал Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла. Третье место занял Пётр Гуменник. Для Семененко эта победа стала второй на чемпионате России. Он завоевал первый титул на ЧР-2023.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск

Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 294,75 балла.

2. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 293,74.

3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 292,42.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.