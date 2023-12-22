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Произвольная программа Гуменника на ЧР, за которую он набрал более 200 баллов

Произвольная программа Гуменника на ЧР, за которую он набрал более 200 баллов
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Сегодня, 22 декабря, состоялись прокаты произвольных программ у мужчин, выступающих в одиночном катании, в рамках чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Лучший результат в них показал Пётр Гуменник, набравший 200,58 балла за выступление, в котором он чисто исполнил связку четверной сальхов — тройной тулуп, а также четверные лутц и сальхов. Фигурист показал лучший результат сезона в России и третий в мире.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Петром Гуменником произвольной программы на чемпионате России.

В итоге спортсмен стал третьим на турнире, уступив Евгению Семененко и Владиславу Дикиджи.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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