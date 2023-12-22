Семененко — в интервью Загитовой: в такой конкуренции нужно выходить и катать только чисто

Российский фигурист Евгений Семененко, который сегодня, 22 декабря, на чемпионате России в Челябинске защитил прошлогодний титул победителя турнира, поделился эмоциями после проката в интервью Алине Загитовой.

«Особая благодарность, конечно, моим любимым тренерам — без вас не было бы такого сегодняшнего проката. В нынешних условиях, в такой конкуренции, какая царит сейчас у нас в мужском одиночном, ты уже не думаешь, как можешь откатать, — нужно выходить и катать только чисто, если хочешь занять высокое места. Выходил без эмоций, хотел, чтобы эти эмоции вылились на прокат. Все соперники составили достойную конкуренцию, здесь были все сильнейшие.

Были ли трудности при подготовке? Трудности случаются у каждого спортсмена, я не исключение. Да, были, мы их преодолевали совместно с моими тренерами. Рад, что из этого получился хороший результат. Какие трудности? Пусть это останется со мной.

Как буду отдыхать? Да пока не знаю, попытаюсь осмыслить всё произошедшее», — приводит слова фигуриста Первый канал.

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