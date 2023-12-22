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Семён Соловьёв: на произвольную спокойнее выходил? Я устал

Семён Соловьёв: на произвольную спокойнее выходил? Я устал
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Фигурист Семён Соловьёв оценил своё выступление на чемпионате России — 2024. По итогам двух прокатов спортсмен занял восьмое место.

«Доволен, но не было б помарки на первом тулупе, а так, всё хорошо сложилось, что запланировал, то сделал. На произвольную спокойнее выходил? Я устал. Последним тяжело катать, тем более тут бурный зал. Тяжеловато, но в целом справился. Закрывать разминку неприятно. Как, наверное, и первым катать. Лучше где-то посередине.

Итоги года? Это мой первый год по взрослым, цель была попасть на чемпионат России и показать себя здесь, с чем я справился. Задача выполнена.

Что дальше? Приезжаю в понедельник и сразу участвую на финале Кубка Санкт-Петербурга. Самолёт утром прилетает, и я на старт», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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