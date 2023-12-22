Золотой прокат Евгения Семененко, который защитил титул чемпиона России

Российский фигурист Евгений Семененко стал двукратным чемпионом России в мужском одиночном катании.

На чемпионате России — 2024 в Челябинске спортсмен стал вторым в короткой и произвольной программах. По сумме двух прокатов фигурист набрал 294,75 балла, что позволило ему выиграть соревнования. Ранее Семененко одержал победу на чемпионате России — 2023.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката произвольной программы фигуриста.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск

Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 294,75 балла.

2. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 293,74.

3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 292,42.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.