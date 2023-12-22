Видео: произвольная программа Дикиджи — помарка на акселе лишила его золотой медали

Российский фигурист Владислав Дикиджи занял второе место на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. В общей сложности спортсмен набрал 293,74 балла.

Владислав Дикиджи сделал сложнейший четверной лутц, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа и ещё один сольный четверной сальхов. Тройной аксель приземлил, словно это очень простой прыжок. Далее отлично выполнил тройной флип — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц — одинарный аксель и финальный тройной лутц. На последнем каскаде фигурист всё-таки ошибся: скрутил только один оборот на акселе вместо двух.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката произвольной программы фигуриста.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск

Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 294,75 балла.

2. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 293,74.

3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 292,42.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.