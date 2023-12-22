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Яметова: я любому месту буду рада, если откатаю обе программы чисто

Яметова: я любому месту буду рада, если откатаю обе программы чисто
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Фигуристка Вероника Яметова поделилась своими впечатлениями от короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

«Прокатом я довольна, всё понравилось, особенно как поддерживала публика. Сюда приехало много друзей наших, родных. Прям комфортное ощущение, как дома. Какая цель? Как пойдёт, но хочется занять место, может, даже выше, чем в шестёрке, в четвёрке-пятёрке. Я любому месту буду рада, если откатаю обе программы чисто», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Яметова завершила прокат, получив оценку 73,86 балла. Короткая программа у женщин продолжается в эти минуты.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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