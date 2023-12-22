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«Рад, что тогда в центре встал». Семененко, Дикиджи и Гуменник повторили своё детское фото

«Рад, что тогда в центре встал». Семененко, Дикиджи и Гуменник повторили своё детское фото
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Российские фигуристы Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник по итогам произвольной программы на чемпионате России в Челябинске повторили своё детское фото.

Гуменник. Да, сговорились, как вы догадались?
Семененко. Честно, не помню. Но рад, что я тогда в центре встал (смеётся). Наверное, это какое-то первенство Жука?
Гуменник. Нет, это не могло быть первенство Жука. Влад помладше, а мы постарше, — передают слова спортсменов корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Фото: телеграм-канал «Ход коньком»

Фото: телеграм-канал «Ход коньком»

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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