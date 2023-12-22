Семененко: замахнуться на достижения Малинина? Замахнуться можно на многие элементы

Фигурист Евгений Семененко, ставший победителем чемпионата России, проходящего в Челябинске, прокомментировал итоги соревнований и дальнейшие планы в ходе пресс-конференции.

«Эмоции сейчас самые положительные, рад, что в такой упорной борьбе удалось показать наилучший результат. У нас вообще сейчас всё непредсказуемо. До коротких программ вообще ничего нельзя заранее предугадать, кто будет на пьедестале, даже не говоря о первом месте. Уже после короткой можно представлять примерный расклад. Такая высокая конкуренция, что предугадать очень тяжело.

Что было сложнее — первое чемпионство или второе? Вообще быть спортсменом очень тяжело. Не могу сказать, всегда надо преодолевать себя. Самое значимое событие? На данный момент в голову приходит только нынешняя ситуация. Много было разных событий, рад, что так всё складывается. Как отношусь к стартовым номерам? Возможно, этот фактор тоже играет важную роль. В короткой программе выступал заключительным номером, тоже вышло неплохо. Произвольную морально предпоследним легче катать.

Можно ли замахнуться на достижения Малинина? Замахнуться можно на многие элементы, но я придерживался своей поставленной цели. Конечно, возможно, думаю, каждый из нас в теории может выполнить элемент, но это требует особенной подготовки, целенаправленного изучения. Думаю, просто этот прыжок невыгоден, потому что риск травмы очень большой и не каждый спортсмен на это пойдёт», — передают слова Семененко корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

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