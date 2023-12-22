«Насмотрелся всяких Малининых». Дикиджи — о роковой ошибке на акселе

Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал помарку на акселе, которая лишила его золотой медали.

«Насмотрелся всяких Малининых (смеётся). Прыгают последними элементами, а почему я не могу, например? Хотел пойти в каскаде на тройной аксель – так гладко всё шло, подумал, почему бы не попробовать? Но ничего, потом обязательно получится», — передают слова Дикиджи на пресс-конференции корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Напомним, Владислав Дикиджи занял второе место на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. В общей сложности спортсмен набрал 293,74 балла.

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