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Дикиджи: соглашусь с диванными экспертами — компоненты у меня так себе

Дикиджи: соглашусь с диванными экспертами — компоненты у меня так себе
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Фигурист Владислав Дикиджи ответил на критику в свой адрес и прокомментировал итоги чемпионата России в мужском одиночном разряде.

«На самом деле я согласен с диванными экспертами, честно. Понимаю и не буду себя оправдывать, говорить, что это не так. Есть над чем работать, особенно над компонентами. К сожалению, из-за волнения ничего не могу с этим делать. Подготовка была, я катал, последние капли пота выжимал. Я не смотрел сейчас свой прокат — может, лучше, может нет, может, как всегда. Я старался, как мог. Но соглашусь с диванными экспертами — компоненты у меня так себе», — передают слова Дикиджи корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

По итогам соревнований Дикиджи занял второе место, чемпионом России по фигурному катанию второй раз в своей карьере стал Евгений Семененко.

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