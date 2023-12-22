Пытавшаяся сменить гражданство фигуристка ответила, где лучше — в России или в Италии

Фигуристка Мария Талалайкина, пытавшаяся получить вид на жительство в Италии и представлять страну на соревнованиях, рассказала о своём возвращении.

«Почему-то приехала сюда и начались проблемы с тройным лутцем, что для меня удивительно, потому что лутц для меня самый лёгкий прыжок. Я прыгаю его всегда почти без разминки, а тут начала падать. Падала, падала, упала и в прокате. Старалась получить удовольствие, в принципе, у меня это получилось. Катаюсь я только для этого — чтобы получать удовольствие.

Я волновалась после тренировок, потому что я вообще не понимала, что происходит, почему я падаю с таких прыжков, с которых для меня несвойственно. Редко бывает, что я падаю с лутца, это какой-то ретроградный Меркурий должен случиться. Перед прокатом я сидела в гостинице, волновалась, а потом подумала: чего я волнуюсь, я так долго ждала этих стартов… Когда я вернулась из Италии, сидела, плакала: хочу как раньше, просто ходить на тренировки, ездить на соревнования, хочу эти эмоции. А я не могла этого получить никак, я понимала, что этого никогда не будет. Этого могло и не быть, если бы не Александр Ильич, который мне помог. Я столько ждала, чтобы выйти на старты! Я вышла на старты в академии и уже была рада, мы летали в Уфу, я была рада. То, что я попала сюда, — это вообще сказка! Я просто наслаждаюсь и особо не рассчитывала на результат, потому что девочки очевидно сильнее меня. Просто катаюсь в удовольствие, всё.

Где лучше: в Италии или в России? В Италии я не выступала. В России, конечно. Я выступаю, получаю эмоции. Пока не старая, пока не ушла на пенсию окончательно. Мы сидели сейчас в раздевалке, обсуждали возраст, я сказала: «Так, я вообще из вас самая взрослая». Камила такая: тебе сколько лет? Я говорю: 21. Все такие: мы думали, тебе 19. Несу почётный флаг после Лизы Туктамышевой», — передаёт слова Талалайкиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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