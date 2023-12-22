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Ученица Тутберидзе Садкова — о короткой программе на ЧР: пока не могу себе это простить

Ученица Тутберидзе Садкова — о короткой программе на ЧР: пока не могу себе это простить
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Российская фигуристка Дарья Садкова оценила прокат короткой программы на чемпионате России – 2024, который проходит в Челябинске. Судьи оценили прокат спортсменки в 64,22 балла.

«На самом деле не было волнения как такового. На разминке всё хорошо получалось. Выходила и вообще не переживала.

В прокате сама не поняла, что произошло, сначала на лутце, а потом на вращении.

Дебют на чемпионате, и то, что я сейчас откатала, — я не могу сейчас себе это пока простить. Со здоровьем всё было хорошо», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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