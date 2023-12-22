Ученица Тутберидзе Садкова — о короткой программе на ЧР: пока не могу себе это простить

Российская фигуристка Дарья Садкова оценила прокат короткой программы на чемпионате России – 2024, который проходит в Челябинске. Судьи оценили прокат спортсменки в 64,22 балла.
«На самом деле не было волнения как такового. На разминке всё хорошо получалось. Выходила и вообще не переживала.
В прокате сама не поняла, что произошло, сначала на лутце, а потом на вращении.
Дебют на чемпионате, и то, что я сейчас откатала, — я не могу сейчас себе это пока простить. Со здоровьем всё было хорошо», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.