«Талант заболевать, когда не надо». Фигуристка Фролова вышла к журналистам в маске

18-летняя фигуристка Анна Фролова объяснила, почему вышла к прессе в маске после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Напомним, судьи оценили выступление спортсменки в 73,52 балла.

«Почему в маске? Так получилось. Видимо, у меня талант заболевать, когда не надо. Со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего. Надеюсь, завтра будет полегче, сегодня на морально-волевых, на зубах проехала. Понимаю, что неидеальный прокат, знаю, что много над чем ещё работы. Я рада, что в целом достойный прокат.

Насколько серьёзно заболела? Не настолько серьёзно, чтобы сниматься с ЧР. Температура есть, но организм борется, я тоже борюсь», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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