Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тарасова о Талалайкиной: надо производить контрольное взвешивание перед выходом на публику

Заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова высказалась о фигуристке Марии Талалайкиной, комментируя короткую программу чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде.

«Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на многотысячную публику», — сказала Татьяна Тарасова о выступлении Марии Талалайкиной в эфире Первого канала.

Напомним, чемпионат России проходит в Челябинске на арене «Трактор». По итогам проката в короткой программе фигуристка Мария Талалайкина получила 56,29 балла. Соревнования продолжаются в эти минуты. Произвольная программа в женском одиночном катании состоится в субботу, 23 декабря. Начало соревнований в 15:00 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.