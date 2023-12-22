На катке в «Лужниках» проведут мастер-класс по фигурному катанию

24 декабря, в 13:00, на катке «Мечтатели» в Лужниках пройдёт обучающий мастер-класс по фигурному катанию для детей. Это уникальная возможность покататься с тренерами Лиги фигурного катания и получить необходимые практические навыки.

Мастер-класс подойдёт детям, которые ни разу не стояли на коньках, но очень хотят сделать это правильно, чтобы избежать неудачных падений и травм, а также детям, которые уже уверенно держатся на льду, но стремятся освоить новый уровень катания и получить полезные рекомендации от профессиональных тренеров. Мастер-класс будет рассчитан и на родителей – заниматься можно будет вместе с детьми. Всех участников разделят на группы в зависимости от уровня подготовки.

Кроме того, ежедневно на сеансах катка «Мечтатели» работают консультанты, которые учат, как правильно кататься, и делятся спортивными секретами.

Также вы сможете встретить на катке нашего маскота – тигра Чемпа. Не упустите возможность сделать памятные фото!

Фото: dreams.luzhniki.ru

Купить билеты на каток «Мечтатели» и ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте.