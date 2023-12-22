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Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на ЧР в Челябинске

Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске. Фигуристка завершила прокат с результатом 81,85 балла. На втором месте после короткой программы Аделия Петросян, набравшая 79,06 балла. На третьем месте Софья Муравьёва (78,33).

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) — 81,85.

2. Аделия Петросян (Москва) — 79,06.

3. Софья Муравьёва (Москва) — 78,33.

4. Ксения Синицына (Москва) — 75,21.

5. Вероника Яметова (Свердловская область) — 73,86.

Соревнования в произвольной программе у фигуристок состоятся в субботу, 23 декабря. Начало прокатов — в 15:00 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.