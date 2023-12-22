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Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на ЧР в Челябинске

Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на ЧР в Челябинске
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Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске. Фигуристка завершила прокат с результатом 81,85 балла. На втором месте после короткой программы Аделия Петросян, набравшая 79,06 балла. На третьем месте Софья Муравьёва (78,33).

Фигурное катание. ЧР-2024. Челябинск
Женщины. Короткая программа
22 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Москва
81.85
2
Аделия Петросян
Москва
79.06
3
Софья Муравьёва
Москва
78.33

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) — 81,85.
2. Аделия Петросян (Москва) — 79,06.
3. Софья Муравьёва (Москва) — 78,33.
4. Ксения Синицына (Москва) — 75,21.
5. Вероника Яметова (Свердловская область) — 73,86.

Соревнования в произвольной программе у фигуристок состоятся в субботу, 23 декабря. Начало прокатов — в 15:00 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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