Видео: Муравьёва исполнила тройной аксель, но упала на дорожке шагов

Российская фигуристка Софья Муравьёва заняла промежуточное третье место после выполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске.
Прокат фигуристки судьи оценили в 78,33 балла.
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката короткой программы фигуристки.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Москва) — 81,85.
2. Аделия Петросян (Москва) — 79,06.
3. Софья Муравьёва (Москва) — 78,33.
4. Ксения Синицына (Москва) — 75,21.
Соревнования в произвольной программе у фигуристок состоятся в субботу, 23 декабря. Начало прокатов — в 15:00 мск.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.