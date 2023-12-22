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Видео: Муравьёва исполнила тройной аксель, но упала на дорожке шагов

Видео: Муравьёва исполнила тройной аксель, но упала на дорожке шагов
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Российская фигуристка Софья Муравьёва заняла промежуточное третье место после выполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске.

Прокат фигуристки судьи оценили в 78,33 балла.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката короткой программы фигуристки.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) — 81,85.
2. Аделия Петросян (Москва) — 79,06.
3. Софья Муравьёва (Москва) — 78,33.
4. Ксения Синицына (Москва) — 75,21.

Соревнования в произвольной программе у фигуристок состоятся в субботу, 23 декабря. Начало прокатов — в 15:00 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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