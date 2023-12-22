Камила Валиева: старалась всем судьям уделить внимание во время проката

Камила Валиева, лидирующая после короткой программы чемпионата России по фигурному катанию, рассказала о прокате и подготовке к нему.

«Безусловно, я очень счастлива прокатать короткую программу, быть здесь, на чемпионате России. Можно выдохнуть, а завтра произвольная — нужно собраться и показать всё, на что наработали. Как проходила подготовка? Она не может быть лёгкой. Было довольно непросто, но мы с тренерами сделали всё возможное чтобы сегодня выступить достойно. Кого из судей запомнила (смеётся)? Я просто старалась всем судьям уделить внимание во время проката», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Отметим, что свою программу фигуристка начинала и заканчивала возле судейской панели. Произвольная программа состоится в субботу, 23 декабря. Начало прокатов в 15:00 мск.

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