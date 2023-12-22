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Петросян отказалась от тройного акселя и уступила Валиевой в короткой программе. Видео

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла промежуточное второе место после выполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске.

Прокат фигуристки судьи оценили в 70,06 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката короткой программы фигуристки.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) — 81,85.

2. Аделия Петросян (Москва) — 79,06.

3. Софья Муравьёва (Москва) — 78,33.

4. Ксения Синицына (Москва) — 75,21.

5. Вероника Яметова (Свердловская область) — 73,86.

Соревнования в произвольной программе у фигуристок состоятся в субботу, 23 декабря. Начало прокатов — в 15:00 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.