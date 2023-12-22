Валиева: поздравляю Муравьёву, что она сделала тройной аксель. У меня в планах один квад

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева поделилась эмоциями по итогам короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

«Безумно рада, что собралась, что показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочёты, над которыми всегда можно будет поработать. Давно не закрывала короткую программу, было волнительно, но это хороший опыт.

Как велась работа над образом? Потихоньку. Если сравнивать с предыдущими прокатами, возможно, есть изменения. Если честно, больше на внутренних ощущениях, более женственная должна быть, более плавная. Безусловно, самое главное — это эмоции, с каким взглядом, с каким посылом, более жёстким, чем прошлогодняя программа. Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем подсказывают по рукам, по подаче. Это совместная работа, и нет предела совершенству.

Работать в короткой надо над подачей, над прыжками. Соню Муравьёву хочу поздравить, что она сделала тройной аксель. У большинства цель в короткой программе — это катать чисто и катать с тройным акселем. По поводу контента завтра буду смотреть по программе. В планах один четверной», — передают слова спортсменки корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.