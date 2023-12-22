Петросян не стала отвечать, сколько четверных планирует в короткой программе

16-летняя ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Аделия Петросян отказалась комментировать контент произвольной программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

«Публика просто волшебная, лёд буквально гремит от аплодисментов. Прокатом я довольна, за исключением двойного акселя.

Я свой контент обсуждать не буду, будем обсуждать завтра на тренировке», — передают слова спортсменки на пресс-конференции корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Напомним, соревнования в произвольной программе у фигуристок состоятся в субботу, 23 декабря. Начало прокатов — в 15:00 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.