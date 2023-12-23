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«Мы в шоке!» Тютюнина и Грачёв — о дебюте на ЧР через три месяца после образования дуэта

«Мы в шоке!» Тютюнина и Грачёв — о дебюте на ЧР через три месяца после образования дуэта
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Фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, выступающие в танцах на льду и вставшие в пару три месяца назад, рассказали об участии в чемпионате России по фигурному катанию.

«Такой быстрый дебют? Мы тоже в шоке! Наверное, в первую очередь благодаря решительности наших тренеров, потому что они сразу сказали: «Всё, мы готовимся к этапам, всё, нам надо на чемпионат России, нам надо везде!» Мы с Матвеем даже мяукнуть не успели: «Есть, принято!» И пошли работать. В принципе всё. Перед нами поставили эти задачи и мы шли к их выполнению», — сказала Софья Тютюнина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, на чемпионате России в Челябинске пара заняла седьмое место.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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