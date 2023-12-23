Софья Тютюнина: ехали на чемпионат России без ожиданий

Фигуристка Софья Тютюнина, выступающая в танцах на льду в паре с Матвеем Грачёвым, рассказала об ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Напомним, дуэт занял седьмое место в соревнованиях танцевальных пар.

«С какими ожиданиями сюда ехали? Без ожиданий. Цель была показать чистое катание. И, естественно, всё по пунктам сделать так, как мы тренировали. Цели занять какое-то место мы не ставили, потому что это бесполезно. Поставишь себе цель быть условно в пятёрке, станешь седьмым и будешь расстраиваться. А так мы седьмые, мы этому рады. Для первого раза и трёх месяцев нашего сотрудничества это очень даже неплохо.

Улучшили личный рекорд? Ну вот, мы не сорвали ничего наконец-то, вот и повысили! (Смеется)", — сказала Тютюнина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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