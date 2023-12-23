Татьяна Тарасова поделилась свежей фотографией с Елизаветой Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катания Татьяна Тарасова поделилась в социальных сетях фотографией с чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призёром чемпионата мира – 2021 Елизаветой Туктамышевой.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ

«Чемпионат России. Комментируем с Лизой», ‒ подписала фото Тарасова.

Напомним, Татьяна Тарасова вернулась к комментированию фигурного катания на Первом канале. Из-за проблем со здоровьем заслуженный тренер не смогла поехать на Олимпийские игры 2022 года, после чего практически не комментировала телевизионные трансляции турниров по фигурному катанию.

Ранее Тарасова похвалила работу Туктамышевой в роли комментатора на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске.