Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова поделилась свежей фотографией с Елизаветой Туктамышевой

Татьяна Тарасова поделилась свежей фотографией с Елизаветой Туктамышевой
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катания Татьяна Тарасова поделилась в социальных сетях фотографией с чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призёром чемпионата мира – 2021 Елизаветой Туктамышевой.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ

«Чемпионат России. Комментируем с Лизой», ‒ подписала фото Тарасова.

Напомним, Татьяна Тарасова вернулась к комментированию фигурного катания на Первом канале. Из-за проблем со здоровьем заслуженный тренер не смогла поехать на Олимпийские игры 2022 года, после чего практически не комментировала телевизионные трансляции турниров по фигурному катанию.

Ранее Тарасова похвалила работу Туктамышевой в роли комментатора на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске.

Материалы по теме
«Профессор Лиза». Тарасова похвалила Туктамышеву
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android