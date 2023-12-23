Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске определится победитель в парном катании. Дуэты представят свои произвольные программы. Начало прокатов — в 12:30 мск.

Согласно результатам короткой программы, спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Алёна Косторная – Георгий Куница

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

8. Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков

9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

10. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Действующими чемпионами России среди спортивных пар являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.