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Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть
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Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске определится победитель в парном катании. Дуэты представят свои произвольные программы. Начало прокатов — в 12:30 мск.

Согласно результатам короткой программы, спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Алёна Косторная – Георгий Куница
3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
8. Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков
9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
10. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Действующими чемпионами России среди спортивных пар являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. ЧР-2024. Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
23 декабря 2023, суббота. 12:35 МСК
Не началось

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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