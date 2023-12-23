Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске определится победитель в парном катании. Дуэты представят свои произвольные программы. Начало прокатов — в 12:30 мск.
Согласно результатам короткой программы, спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:
Первая разминка
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Алёна Косторная – Георгий Куница
3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Вторая разминка
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Третья разминка
7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
8. Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков
9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
10. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Действующими чемпионами России среди спортивных пар являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.