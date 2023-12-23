Чемпионат России по фигурному катанию, женщины: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске определится победитель в женском одиночном катании. Фигуристки представят свои произвольные программы. Начало прокатов — в 15:00 мск.

Согласно результатам короткой программы, спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:

Первая разминка

1. Арина Кшецкая

2. Мария Талалайкина

3. София Захарова

4. Людмила Фурсова

5. Дарья Садкова

6. Екатерина Анисимова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Софья Важнова

9. Мария Агаева

10. Майя Хромых

11. Елизавета Куликова

12. Алина Горбачёва

Третья разминка

13. Анна Фролова

14. Вероника Яметова

15. Ксения Синицына

16. Софья Муравьёва

17. Аделия Петросян

18. Камила Валиева

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.