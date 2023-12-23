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Тарасова ‒ о Косторной и Кунице: им надо сделать несколько шагов, и они могут быть первыми

Тарасова ‒ о Косторной и Кунице: им надо сделать несколько шагов, и они могут быть первыми
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась со словами поддержки фигуристке Алёне Косторной за решение выступать в парном катании.

«Алёна Косторная ‒ такая любовь к фигурному катанию и разнообразию в себе. Была одиночницей ‒ стала парницей. Это очень тяжёлый вид спорта, тебя выкидывают непонятно куда. Приземляться очень больно, очень страшно, голеностопы ломаются, спины болят. Она была первая, а сейчас она предпоследняя. Но им надо сделать несколько шагов, и они могут быть первыми.

Этот поступок, конечно, вызывает у меня огромное уважение. Только надо правильно учить, правильно подходить к каждому элементу, потому что прыжки все не решают. При том, что она прыгает и он прыгает. Они могут прыгать лутц! Мальчик очень неплохо ходит на поддержках, а она всего ничего туда на поддержки взобралась. Я желаю ей удачи», ‒ сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Напомним, Косторная приехала в Челябинск на ЧР-2024. В данный момент она выступает в спортивной паре с супругом Георгием Куницей. Старт получился для пары неудачным. За прокат короткой программы они получили от судей скромные 63,74 балла.

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