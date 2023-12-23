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Косторная: когда ругают программы, говорят мою фамилию, а мы вообще-то катаемся в паре

Косторная: когда ругают программы, говорят мою фамилию, а мы вообще-то катаемся в паре
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная выразила недовольство тем, что даже в парном катании ответственность за неудачи ложится на неё.

«Я отпустила ситуацию, поняла, что нужно, какие моменты нужно улучшать. Мы работаем только над этими элементами, только над исполнением программ, чтобы эти программы перекрыли прошлые, чтобы перестали говорить: «Косторная – одиночница, Косторная то, Косторная сё». Даже когда ругают программы, говорят «Косторная», а мы вообще-то катаемся в паре. Есть Алена Косторная и Георгий Куница», ‒ передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, судьи оценили прокат пары в произвольной программе в 136,41 балла. В общей сумме фигуристы пробили желанную отметку в 200 баллов: 200,15.

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