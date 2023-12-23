Косторная — о возвращении программы из одиночного катания: тогда я устала от неё

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её супруг и партнёр Георгия Куница объяснили, почему решили вернуть программу из одиночного катания.

«Когда я катала её в одиночном, я устала от неё. Я была недостаточно взрослой. [При этом] хорошо в ней смотрелась – я вообще неплохо во всей классике смотрюсь. Будем работать. Думаю, эта программа должна быть лучше.

Прошедшая часть сезона? Мы сделали всё, что могли, если не считать позавчерашний день. Мы собой довольны, знаем, куда стремиться. Думаю, улучшения дадут о себе знать, начиная со следующих стартов. Дальше – новогодние шоу и Спартакиада», ‒ передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Кроме того, фигуристы объяснили, почему они решили поменять короткую программу.

Косторная: Есть такая штука, когда люди долго катаются в паре и чувствуют партнёра.

Куница: У них есть определённые взаимодействия.

Косторная: «50 оттенков серого» – не та музыка, под которую нужно учиться это делать. Казалось бы, это блюз, что там показывать – красиво ухмыляешься, глазки строишь и готово. Но на самом деле это очень тяжело катать. Когда вы дома наедине показываете друг другу какие-то эмоции, то в этом ничего сложного нет. На люди это выносить очень тяжело. Поэтому мы решили, что неоклассика будет лучше и более правдоподобно смотреться для нас сейчас. Так что было принято решение поставить новую короткую программу. Я, Детина и Сергей Сергеевич начали заниматься практически сразу после произвольной московского этапа.

Куница: Нам по большому счету терять было нечего.

Косторная: Почему бы не попробовать, тем более что теперь у нас есть база, чтобы улучшать в следующем сезоне.

Напомним, судьи оценили прокат пары в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске в 136,41 балла. В общей сумме фигуристы пробили желанную отметку в 200 баллов: 200,15.