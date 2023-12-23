У Грицаенко во время проката порвался шнурок, дуэт оштрафовали на пять баллов. Видео

У российского фигуриста Артёма Грицаенко, выступающего в дуэте с Елизаветой Осокиной, порвался шнурок во время проката произвольной программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

Фигуристы прервали программу, им дали три минуты, чтобы привести всё в порядок. Грицаенко экстренно покинул лёд, чтобы перешнуроваться и замотать ботинок лейкопластырем. Спортсменов оштрафовали на пять баллов.